Der IPC962-525, der von der NVIDIA A2 GPU angetrieben wird, hat eine Reihe von Zertifizierungstests bestanden, um seine Leistung, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit für eine breite Palette von KI-Workloads am Edge zu validieren und so ein Höchstmaß an Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Mit einem Zwei-Lüfter-Design saugt ein Lüfter die Luft an, um das System zu kühlen, während ein anderer Lüfter die Luft über einen maßgeschneiderten Luftkanal zur A2 GPU leitet, um die Temperatur für effizientes Computing niedrig zu halten. Bei einer maximalen Betriebstemperatur von +60°C kann die Leistung des Systems und des Grafikprozessors auf hohem Niveau gehalten werden.

Die Zertifizierung des IPC962-525 durch NVIDIA ist ein entscheidender Schritt. Für die Zukunft sind weitere industrielle Systeme geplant, die zertifiziert werden und außergewöhnliche Möglichkeiten mit den GPUs haben. Mit der Zertifizierung erwartet Axiomtek, dass die Systeme mehr Wert in der Welt des AIoT schaffen werden.

Der IPC962-525 ist mit dem Intel® Core™-Prozessor der 9. Generation ausgestattet und bietet flexible I/O-Konfigurationen mit USB, serieller Schnittstelle und LAN. Er verfügt über zwei Hochgeschwindigkeits-PCIe/PCI-Slots für GPU-, Vision-, Motion-, Datenerfassungs- und Framegrabber-Karten. Das System verfügt über einen M.2 Key B-Slot für die 5G-Implementierung und einen PCI Express Mini Card Slot in voller Größe für Wi-Fi, Bluetooth und 4G/LTE-Module. Außerdem verfügt es über VGA und HDMI für die Anzeige. Was die System- und Datenstabilität und -sicherheit angeht, unterstützt es TPM 2.0 und RAID 0,1. Darüber hinaus verfügt er über einen weiten Betriebstemperaturbereich von -10°C bis +60°C für unternehmenskritische Edge-Umgebungen.