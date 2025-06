Die neuen SCARA-Modelle sind außerdem in die offene Softwareplattform mapp Robotics von B&R integriert. Dadurch lassen sich komplexe Roboterhandling-Aufgaben ohne spezielle Kenntnisse in der Roboterprogrammierung leicht in Maschinenanwendungen integrieren. Anwender haben Zugriff auf alle gängigen Maschinenprogrammiersprachen wie Kontaktplan, Strukturtext und C/C++ sowie auf vorgefertigte Softwarekomponenten, die nur noch konfiguriert und aufeinander abgestimmt werden müssen. All dies erfolgt in der bewährten Engineering-Umgebung Automation Studio.

„Mit mapp Robotics und unserem integrierten Ansatz können Maschinenbauer Robotikanwendungen implementieren, ohne über Robotik-Fachwissen zu verfügen“, sagt Sebastian Brandstetter, Produktmanager für Robotik bei B&R. „Es geht darum, Ingenieure in die Lage zu versetzen, sich auf die Maschinenleistung und Produktqualität zu konzentrieren, statt technische Lücken zwischen Systemen schließen zu müssen.“

Die Vereinheitlichung der Steuerung von Maschinen und Robotern reduziert Komplexität und Rüstzeiten. Dank vorkonfigurierter Vorlagen, Simulationswerkzeugen und standardisierter Schnittstellen ist die Inbetriebnahme schneller und einfacher. Das umfassende Know-how von B&R in den Bereichen Abstimmung, Synchronisation und Bewegung sorgt dafür, dass der Roboter im Kontext der gesamten Maschine seine optimale Leistung erbringt. All dies ist Teil eines nahtlos integrierten Automatisierungspakets, das Software, Hardware und Services aus einer Hand umfasst.