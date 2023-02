Mit der neuen DTP Serie stattet Yaskawa die gesamte HC Cobot Serie mit einem Adapterflansch aus, der in der Cobot-Welt zum Quasi-Standard geworden ist, um Peripherie wie Greifer mechanisch mit dem Roboter zu verbinden. Motoman-Roboter von Yaskawa bieten den Vorteil, dass die Medienführung (Ethernet, I/O und Druckluft) im Roboterarm verlegt ist, so dass in vielen Fällen keine Kabelführung außen am Roboterarm mehr erforderlich ist. Jedes Cobot-Modell verfügt nun über praktische Bedienknöpfe am Handgelenk, die das Anlernen des Roboters per Handführung sehr erleichtern, weil man nicht immer jede Position auf dem Handbedienpanel des Roboters bestätigen muss.

Die neue smarte HC DTP Cobot-Serie eignet sich ganz besonders für Anwendungen im Bereich Palettieren und Schweißen. Mit einer hohen Traglast von 20 kg, seinem langen Arm und der hohen IP67-Schutzklasse ist der HC20 besonders erfolgreich im schutzzaunlosen Palettieren und in dieser Form einmalig im Cobot-Markt.