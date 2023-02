„Der modulare Aufbau von InfoCarrier® BOXI ermöglicht es, mit geringem Aufwand auf ein breites Spektrum an Schnittstellentechnologien zuzugreifen. Heterogene Systemlandschaften werden in einem zentralen Informationsdrehkreuz konsolidiert“, erklärt Julian Dahle, technischer Leiter onoff it-solutions gmbh. Durch die Nutzung von OPC UA und MTP ist mit InfoCarrier® BOXI Plug&Produce für Anlagen möglich. So werden schnellere, agilere Informationsflüsse über bestehende Systemsprachgrenzen realisiert und doppelte Datenhaltung wird vermieden. Die Datenintegrität bei der Überführung in die jeweils passende Zielsprache ist sichergestellt.

Für Bestandsanlagen bietet InfoCarrier® BOXI einen unschlagbaren Vorteil: Die Lebenszeit wird deutlich verlängert, da diese Anlagen mit zukunftsfähigen IT-Schnittstellen ausgerüstet werden können. Die Qualität steigt durch Minimierung der potentiellen Fehlerursachen und wertvolle Zeit wird durch effiziente Projektierung der Kommunikation zwischen den Systemen eingespart. Ebenso wird die Wartbarkeit und Skalierbarkeit bestehender Anlagen gesteigert.

Anlagenlieferanten profitieren von der Standardisierung eigener Anlagenprogramme und der Möglichkeit, Schnittstellen zu einer Vielzahl anderer Systeme ohne Änderungen zu realisieren. Auch Softwarelieferanten (z.B. MES) haben durch die Nutzung des InfoCarrier® BOXI viele Vorteile: Es wird über definierte, zukunftsorientierte Schnittstellen wie OPC UA kommuniziert. Die Notwendigkeit, alte und proprietäre Schnittstellen dauerhaft zu unterstützen, entfällt.