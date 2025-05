Die Brücke zwischen IT und O : Neue Features von IRMA erweitern die Cybersicherheit

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Als Brücke zwischen IT und OT überwacht IRMA® alle Aktivitäten im OT-Netzwerk und leitet diese an den Leitstand, das SOC oder zum MSSP weiter. Sicherheitsrelevante Ereignisse werden direkt sichtbar und können direkt bearbeitet werden. Durch die Implementierung von Syslog Forwarding können Organisationen ihre Sicherheitsinfrastruktur stärken, indem sie Protokolldaten zentralisieren und in Echtzeit überwachen. Für die Übertragung stehen die Standards RFC3164 und RFC5424 per TCP oder UDP zur Verfügung