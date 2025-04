MKS Instruments stellte auf der SPIE Photonics West 2025 zwei neue Modelle der Ophir BeamSquared Produktfamilie vor: das Ophir BeamSquared SP204S-PRO und das Ophir BeamSquared SP1203 M2 Strahlkaustikanalyse-System. Diese Systeme richten sich an die Qualitätskontrolle von Laserherstellern und -anwendern.

Wie MKS Instruments in einer Aussendung beschreibt, misst das kompakte, vollautomatisierte Ophir BeamSquared SP204S-PRO schnell und präzise die Ausbreitungseigenschaften von Dauerstrich- und gepulsten Lasern mit erweiterten Rayleigh-Längen (bis zu 40 m) sowohl bei gewöhnlichem als auch großem Strahldurchmesser. Insbesondere bei der Bestimmung der absoluten Strahltaillenlage seien Verbesserungen erzielt worden. Das System messe den Astigmatismus mit einer Genauigkeit von 3 Prozent. Das BeamSquared SP204S-PRO Analysesystem sorge so für konsistente Laserparameter-Messungen – eine wichtige Eigenschaft bei der laserbasierten Fertigung für Anwendungen in Medizintechnik, Halbleiterproduktion oder der Verteidigungsindustrie.

