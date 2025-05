„Viele von uns nutzen Smartwatches und Fitness-Apps, um unsere Körperdaten – Puls, Schritte und Atmung – zu analysieren und so gesund und leistungsfähig zu bleiben“, erklärt Sridharan Rangarajan, Vice President und Global Product Group Manager für Software bei B&R. “Was Fitness-Tracking für Sportler ist, sind industrielle IoT-Lösungen für Maschinen.“ Das Besondere am Ansatz von B&R ist laut Rangarajan die Einfachheit, mit der sich Daten aus B&R Produkten in messbare Verbesserungen der Produktivität, der Anlagenlebensdauer und des effizienten Material- und Energieeinsatzes umwandeln lassen. „Wir wollten eine Lösung, die für unsere Kunden wirklich funktioniert. Deshalb haben wir unsere IIoT-Lösungen so konzipiert, dass sie sich nahtlos in jede Plattform und Systemarchitektur integrieren lassen.“

Wenn digitale Transformationsprojekte Schwierigkeiten haben, einen signifikanten Mehrwert zu liefern, liegt dies selten an einem Mangel an Daten. Meist sind die Kosten und die Komplexität des Datenzugriffs und der Datenauswertung dafür verantwortlich. Oder wie es B&R IIoT Experte Reinhard Achatz ausdrückt: „Die Maschinen liefern uns bereits alle Informationen, die wir brauchen. Die Kunst besteht darin, den richtigen Weg zu finden, um sie zu hören und zu verstehen.“ Genau das ist die Aufgabe des IIoT Connector, der neuen containerisierten Anwendung, die Anwendern einen offenen und konfigurierbaren Zugriff auf Daten von B&R Assets in jeder Architektur - Edge, Cloud oder Hybrid - sowohl in neuen als auch in bestehenden Anlagen ermöglicht.

Der IIoT Connector vereinfacht komplexe und kostspielige Aufgaben durch automatische Asset-Erkennung und selektives Daten-Routing. Basierend auf offenen Kommunikationsstandards wie OPC UA und MQTT, offenen Edge Orchestrierungs-Frameworks wie Margo und APIs für die direkte Integration in Tools von Drittanbietern macht der IIoT Connector die Integration von B&R Gerätedaten überall zum Kinderspiel. Der IIoT Connector bietet mehr als nur Zugriff: Er wandelt komplexe, B&R-spezifische Datensätze in leichtgewichtige, standardisierte Formate um, die in IT-Systemen einfach verwaltet werden können – so stehen B&R Daten sofort für die Verwendung in Cloud-Umgebungen und Unternehmensinfrastrukturen zur Verfügung. Darüber hinaus optimiert es den täglichen Betrieb durch praktische Einblicke in Hardwarekonfigurationen, Softwareversionen und verfügbare Updates.