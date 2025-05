Der KeDrive-Konfigurator fokussiert sich auf das Wesentliche: Einfache Bedienung, klare Struktur und eine effiziente Produktauswahl. Anwender:innen können in wenigen Schritten – mit oder ohne Auswahlhilfe – die passenden Servoantriebe, Versorgungseinheiten sowie das dazugehörige Zubehör zusammenstellen. Das konfigurierte Gerät bzw. Antriebssystem wird unmittelbar in einer 3D-Visualisierung dargestellt. Zudem werden lediglich kompatible Komponenten angezeigt, wodurch fehlerhafte Konfigurationen ausgeschlossen werden. Größenangaben helfen außerdem, direkt zu prüfen, ob das System in den Schaltschrank passt.

Nutzer: können im Anschluss online ein unverbindliches Richtpreisangebot anfordern oder ihre Konfiguration für eine spätere Weiterbearbeitung speichern. Das ermöglicht es, die Drives-Konfiguration jederzeit und ortsunabhängig vorzunehmen oder zu ändern. „Früher mussten wir viele Rückfragen klären, bevor ein Angebot überhaupt erstellt werden konnte. Der Konfigurator reduziert Missverständnisse in der Auslegung erheblich und bietet die Möglichkeit, direkt ein Angebot zu erhalten – das spart uns und unseren Kunden wertvolle Zeit.“, erklärt Pierre Stougie, Vertriebsleiter Deutschland bei KEBA.