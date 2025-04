Auch im Bereich der Automatisierung möchte Kontron mit der Integration umfangreicher REST-APIs den nächsten Schritt setzen. Diese APIs erlauben laut Hersteller eine vollständig skriptbasierte Steuerung aller Funktionen des KontronGrid. Unternehmen sollen Stammdaten lesen und schreiben, Geo-Koordinaten konfigurieren, Container starten oder stoppen sowie Templates erstellen und aktualisieren können.

Darüber hinaus lasse sich KontronGrid nahtlos in bestehende Build- und Release-Prozesse sowie in Drittsysteme integrieren. Dies eröffne neue Möglichkeiten für die Automatisierung, etwa in Form von individuellen Portallösungen oder Store-Systemen, die unabhängig von der Kontron-eigenen GUI betrieben werden können, ohne auf leistungsstarke Produktfunktionen verzichten zu müssen.

