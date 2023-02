Mit diesen Kabelbäumen lassen sich komplexe Verkabelungsstrukturen einfach umsetzen. Die umspritzten Steckverbinder von ESCHA können zu zentimetergenauen Kabelbäumen zusammengefasst werden, wodurch die Arbeit von Monteuren wesentlich erleichtert und beschleunigt wird. Durch eine Vielzahl unterschiedlicher Markierungen und Bedruckungen ist es möglich, Leitungen zu kennzeichnen. Das erleichtert die Zuordnung und trägt ebenfalls dazu bei, die Einbauzeit zu reduzieren.

In vielen Applikationen werden mittlerweile keine einzelnen Steckverbinder mehr verbaut, sondern fertig konfektionierte Kabelbäume. Klassische Beispiele dafür sind Windkraftanlagen oder die Bahnindustrie. So fertigt ESCHA zum Beispiel Kabelbäume für Windkraftanlagen mit einer Gesamtlänge von über 18 Meter. In der Bahnindustrie ist die Varianz sehr hoch, weil aufgrund der unterschiedlichen Spezifikationen für einzelne Waggons häufig individuelle Kabelbäume benötigt werden. Kabelbäume bieten gegenüber mehreren Leitungen viele Vorteile: Sie haben einen geringeren Platzbedarf und lassen sich leichter und schneller einbauen.