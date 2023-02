"Die Überbrückung systemübergreifender Lücken und die Bereitstellung von einfach zu bedienender KI direkt in den Händen von Fertigungsingenieuren führt zu besseren Ergebnissen", so Hans Thalbauer, Managing Director, Supply Chain and Manufacturing Industries, Google Cloud. "Diese neuen Lösungen können Initiativen zur Transformation der Belegschaft unterstützen, indem sie den Ingenieuren die Werkzeuge an die Hand geben, die sie benötigen, um unabhängig zu sein, ohne dass Data Scientists oder zusätzlicher Integrationscode erforderlich sind."

Die neuen Fertigungslösungen werden auf der Hannover Messe 2022 vom 30. Mai bis 2. Juni erstmals persönlich vorgestellt: Stand E68, Halle 004