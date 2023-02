Der OSM Standard wurde im letzten Jahr von der SGeT (Standardization Group for Embedded Technologies e.V.) gelauncht, vor wenigen Wochen wurde die aktuelle Version V1.1 der Spezifikation veröffentlicht. OSM Module sind auflötbare System-on-Modules im Briefmarkenformat, die für einen vollautomatischen Löt-, Assemblierungs- und Testprozess geeignet sind. Das OSM Modul ist in einem LGA Gehäuse untergebracht und kann ohne Stecker direkt auf die Leiterplatte gelötet werden. Die Solder-On Module sind besonders robust und gegen Schock und Vibrationen geschützt. Die meisten Varianten sind für den erweiterten Temperaturbereich spezifiziert. Durch die reduzierte Anzahl an Produktionsschritten und dem Wegfall der Kosten für einen Stecker lassen sich im Vergleich zu den bislang existierenden Modulformfaktoren deutliche Kosteneinsparungen erzielen.