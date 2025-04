Auch in puncto Energieeffizienz kann sich der Autostore sehen lassen. Durch die Umstellung vom konventionellen Kleinwarenlager auf die automatisierte Lösung konnte der Stromverbrauch in diesem Bereich des Zentrallagers um rund 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verringert werden. Ein entscheidender Faktor ist die Beleuchtung und der Wegfall von Staplern: Die Beleuchtung wurde auf energieeffiziente LED-Lösung umgestellt. Gleichzeitig fallen die energieintensiven Ladezyklen der Stapler weg, da die Ein- und Auslagerung der Waren durch den Autostore nun automatisiert erfolgt. Dadurch spart Rexel rund 4.000 kWh Strom pro Monat ein – genug, um den Stromverbrauch eines durchschnittlichen Einfamilienhauses für ein ganzes Jahr zu decken.

Rexel Austria arbeitet kontinuierlich an der Optimierung des Autostores, um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden. Schon im ersten Jahr wurde ein weiterer Port, also eine Kommissionierungsstelle, ergänzt. Auch in Zukunft plant das Unternehmen den Autostore mit zusätzlichen Robotern und erweiterten Lagerkapazitäten auszubauen.

Die gesammelten Erfahrungen des gesamten Projekts teilte das Rexel-Team gemeinsam mit seinen Partnern am 26. Februar in Kooperation mit dem Verein Netzwerk Logistik (VNL). Im Zuge dieser Best-Practice-Veranstaltung im Zentrallager Weißkirchen wurden rund 80 Teilnehmenden nicht nur von Rexel, sondern auch von Fraunhofer Austria, Autostore und HLF Heiss exklusive Einblicke in Planung, Umsetzung und Praxis des Autostores gewährt. Beim Rundgang durchs Lager und bei der Podiumsdiskussion zeigte sich: die teilautomatisierte Lösung setzt neue Maßstäbe in Effizienz und Arbeitsqualität.

Stefan Huemer Supply Chain Director von Rexel Austria, resümiert: „Der direkte Austausch mit Branchenkollegen sowie das große Interesse haben auch uns wertvolle Impulse geboten und einmal mehr bestätigt, dass wir mit unserem Autostore den richtigen Weg eingeschlagen haben – sowohl in puncto Prozessqualität als auch hinsichtlich Nachhaltigkeit.“