Kunden können die Funktionen auswählen, die für ihre Umgebung am besten geeignet sind, und zahlen nur für die Geschwindigkeit, Leistung und Sicherheit, die sie benötigen – mit der Gewissheit, dass die Lösung bei steigenden Konnektivitätsanforderungen einfach skaliert werden kann.

Mit der GREYHOUND 105/106 Ethernet Switch-Familie profitieren Benutzer von folgenden Vorteilen:

Skalierbarkeit, um zukünftige Bandbreitenanforderungen zu erfüllen und mehr Netzwerkgeräte mit hoher Geschwindigkeit in einem einzigen, kompakten Gerät zu vernetzen.

Funktions- und Preisflexibilität mit mehreren Konfigurationsoptionen, die es Kunden ermöglichen, die Geschwindigkeit und Leistung auszuwählen, die für ihre spezifischen Anwendungen erforderlich sind.

Erprobte Sicherheits- und leistungsstarke Switching-Funktionen, durch den Einsatz der branchenführenden HiOS-Switch-Software, die sicherstellt, dass große Datenmengen, die auf der Feldebene gesammelt werden, schnell, sicher und zuverlässig an die Unternehmensebene weitergeleitet werden können.

„Die Nachfrage nach Bandbreite und die Zahl der miteinander verbundenen Geräte nimmt jedes Jahr erheblich zu, deshalb haben wir die GREYHOUND 105/106 Switches entwickelt“, sagte Sebastian Preiss, Senior Product Manager bei Belden. „Die Geräte wurden als vielseitig einsetzbare Industrial Aggregation Layer Switches entwickelt und erfüllen die Hardware- und Softwareanforderungen von Unternehmens IT und industriellen Netzwerken, um maximale Betriebszeiten und reibungslose Produktionsprozesse zu gewährleisten.“



Die lüfterlosen GREYHOUND 105/106 Ethernet Switches ermöglichen einen zuverlässigen Betrieb in einem großen Temperaturbereich und können sowohl unter rauen Umgebungsbedingungen als auch in Schaltschränken installiert werden, ohne dass leistungsstarke Kühlsysteme benötigt werden. Die Geräte unterstützen Netzwerke in jeglichem industriellen Umfeld – einschließlich aller Bereiche der Industrie- und Prozessautomatisierung, der Energieerzeugung und des Transportwesens.