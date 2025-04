Fachkräftemangel, Transparenz und Effizienzsteigerung des innerbetrieblichen Transports sind derzeit wohl die größten Herausforderungen in der Intralogistik von Produktionsstätten, Fulfillment Centern im E-Commerce sowie im Großhandel. Um den unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden, setzen Unternehmen verstärkt auf eine Kombination aus autonomen mobilen Robotern (AMR) und fahrerlosen Transportsystemen (FTS) verschiedener Hersteller. Gleichzeitig erfordert das wachsende Verkehrsaufkommen eine zentrale Verwaltung über eine Flottensteuerung und eine durchgängige Transparenz, um einen effizienten Materialfluss sicherzustellen.

Bosch Rexroth setzt hierfür auf die offene Standardschnittstelle VDA 5050. Durch den Einsatz modularer Softwarelösungen für Lokalisierung, Bewegungsplanung und Flottenmanagement soll die Installation und der Betrieb dieser Lösungen vereinfacht werden. Mit moderner Softwarearchitektur und offenen Standards möchte das Unternehmen dazu beitragen, die Markteinführungszeit neuer Konzepte zu verkürzen und die Inbetriebnahme zu beschleunigen. Unternehmen wie K.Hartwall nutzen diese Lösungen bereits, um flexible Automatisierungsmöglichkeiten für die Intralogistik zu realisieren.

Lesetipp: Agilox bringt omnidirektionalen Freihub-AMR auf den Markt

Die Lokalisierungssoftware Rokit Locator von Bosch Rexroth ist mit allen gängigen Laserscannern, Fahrzeugtypen und IPCs kompatibel und lässt sich nahtlos in neue sowie bestehende Fahrzeugkonzepte integrieren. Sie erstellt eigenständig Karten von natürlichen Umgebungen (Natural Feature Navigation). Laut Hersteller sind zusätzliche Orientierungshilfen nicht erforderlich. Wie Bosch Rexroth in einer Aussendung beschreibt, werden Veränderungen in der Umgebung in Echtzeit erkannt, die Karten automatisch aktualisiert und die neuen Daten mit allen Fahrzeugen der Flotte geteilt.