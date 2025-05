Die Fähigkeiten der KI-gestützten 3D-Bildverarbeitung werden durch die innovative ABB-Software AMR Studio ergänzt – eine benutzerfreundliche Plattform zum Erstellen und Konfigurieren von Routen und Aufträgen für einzelne AMR und ganze AMR-Flotten. Dank einfacher Programmierung und einer grafischen Benutzeroberfläche senkt die Software die Inbetriebnahmezeit gegenüber herkömmlichen Systemen um bis zu 20 Prozent, was wiederum Kosteneinsparungen von bis zu 30 Prozent mit sich bringen kann. In diesem Jahr will sich ABB weiter darauf konzentrieren, ihre hochpräzise Hardware mit künstlicher Intelligenz und Software zu kombinieren, um die Autonomie und Vielseitigkeit ihrer Lösungen weiter zu erhöhen.

"Wir befinden uns in einer neuen Ära der Innovation in der Robotik. Roboter, die in der Lage sind, mehr Dinge an mehr Orten schneller, sicherer und intelligenter zu erledigen, öffnen die Tür zu einer höheren Produktivität und machen Investitionen in spezielle Fähigkeiten oder Infrastrukturen überflüssig. Mit unserer 50-jährigen Geschichte als Robotik-Pionier bleiben wir nicht nur bei der Entwicklung der neuesten Technologien führend, sondern auch bei deren kommerzieller Nutzung im großen Maßstab“, ergänzt Segura.