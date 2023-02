Wichtige Einsatzfelder der vielseitigen 7/8-Zoll-Technik finden sich in der Prozess-, Fabrik- und Lagerautomation, etwa in der Verpackungs- oder der Lebensmittelindustrie. Hier ist sie ein bewährtes Bindeglied bei der Spannungsversorgung von Sensoren, Aktoren und verschiedenen Feldbusgeräten. Praxisbeispiele gibt es in der Antriebs- oder der Beleuchtungstechnik sowie beim Anschluss von Heizgeräten. Sehr verbreitet ist die Leistungsversorgung sogenannter aktiver Verteilerboxen, häufig auch als Sensor-Aktor-Boxen bezeichnet, mithilfe von 7/8-Zoll-Steckverbindern. Deren Aufgabe ist es im Wesentlichen, die Verdrahtung komplexer Feldinstallationen zu vereinfachen. Somit gelten sie als Schlüsselkomponenten robuster dezentraler Automatisierungslösungen, erfordern jedoch eine ebenso widerstandsfähige Verbindungstechnik. Die nach IP67/IP68 gegen Einwirkungen von Partikeln und Feuchtigkeit geschützten 7/8-Zoll-Steckverbinder von binder bieten sich hier als robuste, industrietaugliche Komponenten für die Spannungsversorgung an.