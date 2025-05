Die praxiserprobte KI-Technologie, entwickelt von Mittelständlern für Mittelständler, überzeugte die Expertenjury des diesjährigen KI-Awards Baden-Württemberg. Sie zeichnete das 2D Grasping-Kit mit dem Preis „KI-Champions BW 2025“ aus und würdigte damit seinen Beitrag zur Gestaltung einer digitalen und nachhaltigen Wirtschaft.

"Als Technologiepionier richten wir unsere Innovationskraft auf die Prozesse und Bedürfnisse unserer Kunden und möchten insbesondere dem Mittelstand einen echten Mehrwert bieten“, betont CTO Timo Gessmann "Das 2D Grasping-Kit zeigt, wie wir mit intelligenten Produkten und Services neue Automatisierungschancen schaffen, mit denen Unternehmen ihre Fachkräfte entlasten und gleichzeitig die Produktivität erhöhen.“

Lesetip: Robotik-Branche: Diese 5 Trends sollten Sie 2025 kennen

Das 2D Grasping-Kit kombiniert ein Kamerasystem mit Objektiv, einen Industrie-PC mit einer eigens von Schunk entwickelten KI-Software sowie einen applikationsspezifischen Greifer zu einer sofort einsatzbereiten Handhabungslösung in Pick & Place-Prozessen. Alle Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt und mit jedem Roboter sowie jeder übergeordneten Steuerung kombinierbar. Im Fokus standen eine intuitive Bedienung, flexible Anwendbarkeit sowie eine hohe Prozesssicherheit – selbst bei wechselnden Lichtverhältnissen und variierenden Bauteilformen. Das Teaching der intelligenten Bildverarbeitungssoftware erfolgt dank intuitiver Benutzeroberfläche in wenigen einfachen Schritten und erfordert keinerlei Vorkenntnisse in der Programmierung oder Bildverarbeitung. Einmal erledigt, trainiert sich die KI selbst und erkennt Bauteile aufgrund charakteristischer Merkmale wie Form, Größe und Farbe. Damit lassen sich wiederkehrende Sortier- oder Logistikaufgaben zuverlässig automatisieren.