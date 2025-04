Mitte November prämierte die SCLAA (Supply Chain and Logistics Association of Australia) im Rahmen einer Galaveranstaltung in Sydney herausragende Leistungen in den Bereichen Logistik, Transport und Supply Chain. Einen Award nahm auch die Witron-Gruppe mit nach Hause.

Der Intralogistik-Anbieter wurde in der Rubrik „Automation, Robotics or Emerging Technology” für die innovative Planung und Realisierung eines hochautomatisierten Trockensortiments-Logistikzentrums für den Lebensmitteleinzelhändler Coles in Redbank (Brisbane) ausgezeichnet. In der gleichen Kategorie wurde ebenso das Unternehmen Portalink Pty Ltd. prämiert.

Im Namen der beiden Unternehmen nahmen Diarmuid McArdle, Head of Automation Programs bei Coles, und Win Tun, Key Account Manager für die APAC-Region bei Witron, zusammen mit weiteren Kollegen aus den Projekt-Teams die Urkunde sowie die Trophäe aus Bergkristall entgegen. Verliehen wurde sie von Chefjuror Nigel Edwards.