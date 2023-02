Bei ZF Friedrichshafen und VEGA Grieshaber ist der Roboter SOTO bereits im Piloteinsatz. Bereits 2018 gewann der Prototyp des Roboters auf der LogiMAT Messe die Auszeichnung “Bestes Produkt” - nun steht der Einsatz großer Flotten der serienreifen Produktversion an. Am Messestand von Magazino (Halle 5, Stand D55) können Besucher den neuen Roboter live in Aktion erleben.