Ebenfalls im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen die LAPP Harnessing Solutions. Das Unternehmen beschreibt sie als "maßgeschneiderte Produkte" sowie als "Rundum-Sorglos-Paket". Sie umfassen Produkte, Lösungen und Services von der Dokumentation bis zur Serienproduktion.

Wie das in der Praxis aussehen kann, können Besucherinnen und Besucher am neuen Messeexponat, einer dynamischen Schleppkette, die den Etherline Guard von LAPP integriert, nachvollziehen. Diese Lösung zur vorausschauenden Wartung soll zu jeder Zeit über den Zustand von in der Verbindungslösung integrierten Komponenten informieren und Auskunft darüber geben, ob sie zeitnah erneuert werden müssen.

Eine Lücke in der Automatisierungspyramide schließen laut Kabelhersteller außerdem die neuen Remote I/O-Geräte: Mit IO-Link-Technologie sollen sie eine effiziente Anbindung von Sensoren und Aktoren an Automatisierungssysteme ermöglichen, den Verdrahtungsaufwand reduzieren und die Inbetriebnahme durch Plug-and-Play erleichtern. Besonders geeignet für Anwendungen in der Intralogistik, sollen die Geräte zahlreiche Protokolle unterstützen – wie PROFINET, Ethernet/IP und Modbus TCP.

Das Portfolio umfasst IO-Link Master und Hubs der "Unitronic" Access-Serie, die eine einfache Konfiguration über Webinterfaces ermöglichen soll.