Automatisierungs- und Robotikanbieter trifft man am 25. und 26. Februar 2025 in der Messe Friedrichshafen. Genau genommen sind es 420 Aussteller, wie Veranstalter Easyfairs in einer Aussendung festhält. Erstmals habe man damit über 400 Aussteller auf der all about automation in Friedrichshafen versammelt. Die Ausstellerzahl sei im Vergleich zum Vorjahr erneut um 10 Prozent gestiegen.

Das Messekonzept möchte es erleichtern, miteinander in Kontakt zu kommen und individuelle Lösungen zu besprechen. Für mehr Übersichtlichkeit wurde darauf geachtet, die Stände der Aussteller in vergleichbarer Größe und im einheitlichen Standbaukonzept zu gestalten. Auf den Ständen sind Fachleute aus Vertrieb, Entwicklung, Implementierung und Projektleitung vertreten. Wie auch in den Vorjahren werden Snacks und Getränke auf den Coffee-Lounges für alle kostenfrei sein.

