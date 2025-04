Intelligente Robotik-Lösungen sieht man auf der Automatica 2025 im Praxiseinsatz. Hersteller Yaskawa möchte damit auf die Potenziale von KI in der Automatisierung aufmerksam machen: Entsprechende Ansätze finden sich in etablierten Branchen wie in der industriellen Blechbearbeitung oder in der Lager- und Intralogistik, aber auch in Bereichen, in denen Automatisierung bislang eine eher untergeordnete Rolle spielt – zum Beispiel in der Großgastronomie.

Die Realisierung entsprechender KI-Robotik-Lösungen unterstützt Yaskawa ab sofort mit seinem neuen Produktkonzept Motoman Next. Auf der Automatica feiert dieses seine Premiere. Das Angebot umfasst Komponenten von Yaskawa und Partnern. Ebenso lassen sich Drittsysteme integrieren. Damit möchte Motoman Next eine einfache Implementierung ermöglichen. Außerdem soll es Unternehmen jeder Größe den Einstieg in die KI-basierte Automatisierung erleichtern.

