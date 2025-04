Von 24. bis 27. Juni : Das sehen Sie auf der Automatica 2025

Vom Greifer bis zum Cobot: So ziemlich alles, das KI beinhaltet, wird auf der Automatica 2025 in München zu sehen sein. Besucherinnen und Besucher erfahren zum Beispiel, wie KI-Lösungen in der Produktion für mehr Wettbewerbsfähigkeit sorgen können oder wie die Sprachprogrammierung von Robotern mit generativer KI in der Praxis vonstatten geht. Laut Messeverantwortlichen waren noch so viele Roboterhersteller angemeldet wie heuer. Viele Erstaussteller kommen aus dem asiatischen Raum.