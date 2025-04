In Heilbronn zeigt Stöber in Halle B, Stand 304 den neuen Antriebsregler SB6, der sich für Anwendungen mit bis zu vier Achsen eignet. Die neue Stand-Alone-Lösung möchte mit zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten, die eine Bewegungssteuerung über CiA 402 und PROFIdrive ermöglichen, sowie mit der Anzahl an digitalen und analogen Ein- und Ausgängen begeistern. Der Antriebsregler kann außerdem um die Sicherheitsstandards STO und SS1 via Fail Safe over EtherCAT (FsoE) und PROFIsafe bis SIL 3, PL e (Kat. 4) erweitert werden. Betreiber können damit sowohl lineare als auch rotative Synchron-Servo- und Lean-Motoren regeln.

Dazu kommt das Sicherheitsmodul SX6, das Stöber in Kooperation mit der Pilz GmbH entwickelt hat. Damit lassen sich die bewährten Antriebsregler der Baureihen SC6 und SI6 optional ausstatten und für sicherheitsrelevante Anwendungen bis SIL 3, PL e (Kat. 4) nach DIN 61800-5-2 oder DIN EN ISO 13849-1 einsetzen. Angesteuert wird das SX6 über Fail Safe over EtherCAT (FSoE). Auch bei Mehrachs-Reglern lässt sich die Sicherheitsfunktion STO für jede Achse individuell aktivieren, hält Stöber in einer Aussendung fest.

Stöber präsentiert auf dem Messestand zudem die neue Generation seiner Servowinkelgetriebe KS. Robuste Lagertechnik und eine hochwertige Verzahnungstechnologie sollen sie besonders belastbar machen – auch für den Dauerbetrieb. Die neuen Winkelgetriebe bietet der Antriebsspezialist nun nicht mehr nur zwei- und drei-, sondern auch einstufig an. Stöber hat die Nennmomente um bis zu 20 Prozent erhöht sowie die zulässige Eintriebsdrehzahl. Zusammen mit den kleineren Übersetzungen soll das für wesentlich höhere Abtriebsdrehzahlen sorgen.