König verstärkte Pilz seit März 2023 im Bereich Consulting Services. Davor war er als Manufacturing Engineer bei einem Motoren- und Getriebehersteller tätig. Der Schwerpunkt lag bei der Planung und Durchführung von Anlagen- und Werkzeugoptimierungen. Zusätzlich zählte die Integration von neuen Typen und Produkten bzw. Prozessoptimierung von bestehenden Produkten zu seinem Aufgabengebiet.

„Ich freue mich sehr, diese wichtige Position mit einem dermaßen versierten Kollegen besetzen zu können. Seine bisherige Mitarbeit in unserer Consulting-Abteilung und seine jahrelange Erfahrung aus dem Bereich der produzierenden Industrie gewährleistet Lösungen, die in Ihrer Umsetzung sicher und praktikabel sind", so David Machanek, Geschäftsführer bei Pilz Österreich.