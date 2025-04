Hatef Madani ist außerordentlicher Professor und Leiter der Abteilung für angewandte Thermodynamik, Fachbereich Energietechnik des KTH Royal Institute of Technology. Er forscht an der Entwicklung der nächsten Generation von nachhaltigen Heizsystemen für den Einsatz in europäischen Stadtgebieten und wurde mit 1. April 2025 zum Principal Scientist im Center for Energy des AIT Austrian Institute of Technology ernannt.

In dieser Position ist er verantwortlich für die wissenschaftliche Leitung und internationale Zusammenarbeit eines interdisziplinären Forschungsprogramms des AIT und des KTH Royal Institute of Technology in Schweden. Dieses trägt den Namen "HEAPNOSYS - HEAt Pumps as the driver of iNtelligent energy SYStems" und konzentriert sich auf Innovationen im Bereich der Gebäudeheizung und -kühlung in europäischen Stadtgebieten.

Das Programm stützt sich auf zwei Säulen: Die Entwicklung der neuen Generation von Wärmepumpentechnologie sowie digitale Dienstleistungen für Heizsysteme. Im Detail beinhalten die beiden Säulen unter anderem die Entwicklung und das Testen eines prototypischen Wärmepumpensystems sowie die Entwicklung digitaler Zwillinge für Wärmepumpen, die sowohl Installateuren als auch Servicepersonal bei der Installation, dem Betrieb und der Wartung von Wärmepumpensystemen unterstützen.