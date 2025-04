DFT ist ein Unternehmen, das weltweit Automatisierungslösungen von Logistik- und Distributionsprozessen im Bereich Fashion und E-Commerce realisiert. Zu den Kunden gehören Marken und Unternehmen wie Inditex (Zara), Next, Arvato, Zalando, C&A, Ernsting's Family, Decathlon, Celio in Frankreich, Limedika in Litauen oder Renner in Brasilien.

Mit der neuen Geschäftsführung möchte sich DFT zukunftsorientiert aufstellen und Kundenfokus, technologische Innovationskraft und betriebliche Effizienz weiter verzahnen. Unternehmen und Gesellschafter danken Herrn Völker für sein Engagement und seine Gestaltungskraft über nahezu 25 Jahre und freuen sich auf eine weitere Zusammenarbeit in der neuen Rolle.