Das Unternehmen im Bereich Motion-Control- und Positioniersysteme Aerotech hat Stephan Schech als neuen Geschäftsführer der Aerotech GmbH in Fürth ernannt. Er soll die Präsenz von Aerotech in der DACH-Region weiter stärken und ausbauen.



Dipl.-Ing. (FH) Stephan Schech absolvierte ein Maschinenbaustudium an der FH Nürnberg und war zuletzt Geschäftsführer der ELMO Motion Control GmbH, einem Unternehmen für Miniatur-Servoverstärker. Außerdem arbeitete er als Vertriebsleiter bei der Baumüller-Gruppe in Nürnberg im Bereich Automatisierungstechnik. Davor war er bei EMERSON Electric - SSB Wind Systems GmbH für Vertrieb, Service und Business Development im Bereich Pitchsysteme für Windkraftanlagen verantwortlich.

„Unser Ziel für die DACH-Region ist es, Aerotech als bevorzugten Anbieter für präzise Motion-Control- und Automatisierungslösungen zu etablieren. Besonders in den Bereichen Medizintechnik, Halbleiter und Maschinenbau sehen wir großes Wachstumspotenzial, das wir durch den Ausbau unserer Marktanteile nutzen möchten“, beschreibt Stephan Schech seine Ziele in der neuen Rolle. Dabei lege er großen Wert auf enge Partnerschaften wie auch die direkte Nähe zu den Kunden.