Die Produktionsplanung ist Teil des ERP-Systems Dynamics 365 Finance and Supply Chain. Hier gilt es, die Produktionsdaten und den Materialverbrauch aus dem System zu exportieren. Stücklisten für den Materialverbrauch in der Produktion und Verbräuche von Hilfsstoffen wie Schmiermittel und Reinigungsflüssigkeiten werden über die Beschaffung identifiziert und nach einem Schlüssel auf die Produktionen verteilt. Um die bei der Produktion anfallenden Schadstoffmengen zu ermitteln, wurden die Artikelstammdaten mit der Schadstoffklassifizierung verknüpft. So lassen sich auch Veränderungen der Emissionen über längere Zeiträume dokumentieren. Das Forschungsteam hat sämtliche extrahierten Daten in einem Fabric Data Warehouse zusammengeführt. In diesem Datenzentrum sind die relevanten Informationen zentral verfügbar und können über ein Reporting-Tool als Bericht für die NBE ausgegeben werden. Der Report orientiert sich an der NBE-Kategorisierung und gruppiert die extrahierten Daten – z.B. nach Materialverbrauch, verwendeten und bei der Produktion angefallenen Schadstoffen sowie Energieverbrauch. So kann der Verantwortliche die vorliegenden Daten in den Nachhaltigkeitsbericht einpflegen.