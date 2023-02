In der Industrie wird dem Thema Psychologie noch wenig Beachtung geschenkt. Welche Vorteile ergeben sich durch diesen Zugang?



Verena Seibert-Giller: UX bezeichnet generell die Erfahrung, die ein Nutzer mit einem System macht. Dabei geht es darum, wie die menschliche Seite der Interaktion aussieht, wie sich der Nutzer dabei fühlt, ob er seine Ziele mit dem System umsetzen kann. Im industriellen Bereich geht es sehr stark um den Sicherheitsaspekt. Wenn der Mitarbeiter durch eine schlechte UX Fehler macht, kann es zu schweren Betriebsunfällen kommen. Der psychologische Aspekt ist, dass wir als Mensch pro Sekunde ungefähr zehn Millionen Bits an Informationseinheiten verarbeiten. Es ist uns aber nur ein Millionstel davon auch bewusst. Die Psychologie versucht zu verstehen, was die Triebfeder für all unsere Entscheidungen und Aktivitäten ist – und all das liegt in diesen Informationseinheiten, auf die wir keinen Zugriff haben. Und je mehr ich verstehe, wie diese unterbewussten Prozesse passieren, desto besser kann ich ein Produkt so gestalten, dass es für den kleinen Spielraum an Bewusstsein gut funktioniert.



Was wäre ein Beispiel für eine schlechte UX?



Seibert-Giller: Ein typisches Beispiel ist der Bankomat. Der Benutzer geht an das System heran und will Geld abheben. Die Konzentration und Aufmerksamkeit des Benutzers haben das System so lange an sich gebunden, bis er das Geld in der Hand hält. Ab diesem Zeitpunkt ist die Aufgabe im Kopf erledigt und die Konzentration verlagert sich wieder. In Österreich ist es so, dass ich zuerst die Bankomatkarte zurückbekomme und dann erst das Geld. In viele Ländern ist das aber umgekehrt. Und diese Länder haben größere Probleme damit, dass die Personen die Karte im System vergessen, weil einfach vorher schon der psychologische Bogen beendet ist. Und solche kleinen Tricks kann man auf das Verhalten der Benutzer in vielen anderen Bereichen steuern und optimieren.



Nicht jedes Unternehmen hat einen eigenen UX-Experten. Wer soll das letztendlich umsetzen?



Seibert-Giller: Bei jedem System gibt es eine Schnittstelle, an der der Benutzer mit dem System interagiert. Und genau da ist UX angesiedelt Die Leute, die hier an den sprichwörtlichen Hebeln sitzen, sollten entsprechende Ausbildungen machen. Die meisten Systeme werden mit dem reinen Blickwinkel der technischen Funktion entwickelt, aber man kümmert sich nicht um die Aufgaben, die ein Nutzer erledigen möchte. Das UI bietet in der Regel alle möglichen Funktionen, die sind für den Nutzer jedoch schwierig zu fassen, weil er einfach andere Reihenfolgen und Prioritäten hat, wie er die Sachen gerne verwenden würde und findet sich dadurch im System nicht gut zurecht.