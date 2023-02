Was sind ihrer Meinung nach, die Use-Cases für Quantencomputer in der Industrie? Es geht ja nicht um klassische Problemlösungen, sondern um eine heuristische Herangehensweise – also um die Lösung von komplexen Problemstellungen.

Blatt: Die Spezialprobleme, die wir behandeln, sind meistens im physikalischen Bereich angesiedelt – wie zum Beispiel in der Simulation. Die Firmen, die heute ein Interesse an dieser Technologie haben, versuchen mit speziellen Use-Cases jetzt zu sehen, was möglich ist – das können Optimierungen sein oder Signalverarbeitung. Diese Use-Cases bedienen wir mit der Hardware, die Software dazu müssen andere zur Verfügung stellen. Ich sehe das auch aus der Perspektive meiner Funktion als Koordinator der Munich Quantum Valley, wo sich eine ganze Gruppe von Experten damit beschäftigt, welche Anwendungsmöglichkeiten für die Industrie von Interesse sind. Da kann man noch nicht einen einzelnen Fall herausgreifen. Denn die Hardware, die wir momentan haben, ist eine NISQ-Architektur – also Noisy Intermediate-Scale Quantum Devices. Die ist noch nicht geeignet für richtig große Rechenprobleme, die für die Industrie relevant wären, um kompetitiv zu rechnen.

Und was sind die vielversprechendsten Anwendungsfälle für die Industrie?

Blatt: Generell sehe ich die Entwicklung im Moment so, dass die Quantencomputer in Rechenzentren eingesetzt werden, als Co-Prozessoren für Supercomputer, und dabei helfen, die wirklich schwierigen Probleme, die man auslagern kann, zu lösen. Das ist eine Idee, die in den kommenden fünf Jahren realisiert werden soll. Das verfolgen wir auch im Zuge der Quantum Austria, wo die Eingliederung von Quantenprozessoren in sogenannte High-Performance-Computer getestet werden soll. Das passiert derzeit überall auf der Welt, es gibt verschiedene Initiativen. Nach meiner Einschätzung wird es so sein, dass wir zunächst einmal versuchen müssen, die Quantenmaschine an klassische Rechner so anzubinden, dass sie auch homogen genutzt werden können. Das Zweite – und das ist die Zukunft – wird sein, dass wir Fehlerkorrekturen entwickeln müssen, um dann die Maschinen tatsächlich als universelle Maschinen für lange Rechenprozesse einsetzen können. Erst dann wird es interessant für die Industrie. Im Moment ist das nur für Teilprobleme interessant. Wovon die Industrie natürlich träumt – und da ist es noch zu früh – ist, dass man diese Technologie z.B. für die Entwicklung von chemischen Prozessen einsetzt und für die Simulation von sehr komplexen Systemen. Das geht in der Physik derzeit schon zum Teil, wir nähern uns diesen Dingen. Aber die Hardware ist noch nicht soweit, dass wir wirklich industriell relevante Probleme sinnvoll rechnen können. Das wird noch Jahre dauern.