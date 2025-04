Auch mit Blick auf aktuelle Megatrends ist Automatisierung ein zentrales Thema. "Auch die Energieeffizienz in der Produktion wird immer relevanter. Daher sind vermehrt Lösungen gefragt, die Prozesse ressourcenschonend gestalten und den Energieeinsatz minimieren“, sagt Ott. Ein weiterer Treiber ist der demografische Wandel; die Verfügbarkeit von Fachpersonal nimmt dadurch stetig ab. Automatisierung ist daher nicht nur eine Frage der Effizienz, sondern auch der Zukunftsfähigkeit von Unternehmen und wie das Defizit an Personal durch automatisierte Systeme ausgeglichen werden kann. Gleichzeitig gewinnen flexible Investitionskonzepte an Bedeutung. "Viele Produkte sind in ihrem Lebenszyklus schwer oder unsicher abschätzbar. Unternehmen brauchen deshalb Automatisierungslösungen, die sich modular erweitern oder anpassen lassen – ohne große Neuinvestitionen“, sagt Michael Ott.

Der Mittelstand steht vor tiefgreifenden Umbrüchen. Die Herausforderungen sind komplex: Der Arbeitskräftemangel wächst, die Anforderungen an Effizienz und Qualität steigen, und auch ökologische Aspekte rücken immer stärker in den Fokus. Gleichzeitig müssen Investitionen in Automatisierung wirtschaftlich tragfähig und technologisch zukunftssicher sein. Es zeigt sich, dass durchdachte Automatisierungslösungen bereits heute in der Lage sind, genau diesen Spagat zu bewältigen. Entscheidend ist dabei ein durchgängiger Ansatz: von der strukturierten Analyse über modulare Anlagenkonzepte bis hin zum Einsatz modernster Technologien wie Robotik, Kameratechnik und intelligenter Steuerungssysteme. Wer den Automatisierungsprozess als partnerschaftliche Entwicklung versteht, schafft nicht nur stabile Prozesse, sondern gewinnt auch an Flexibilität und Wettbewerbsfähigkeit.

"Entscheidender Punkt ist, dass nicht einfach nur Technik geliefert, sondern ein ganz konkretes Problem gelöst wird. Dabei muss nicht in Maschinen, sondern in Prozessen und Anwendernutzen gedacht werden“, fasst Ott zusammen.