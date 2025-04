Der gezielte Einsatz moderner Technologien könnte jedoch die Effizienz der Wartungsprozesse steigern. Ein proaktiver Ansatz, der auf präventive und prädiktive Instandhaltung setzt, könnte nicht nur die Betriebsabläufe verbessern, sondern auch die Lebensdauer der Maschinen verlängern, Kosten senken und Ausfallzeiten minimieren. Für viele KMU wäre das eine Chance, ihre Produktionsprozesse nachhaltig zu optimieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

Lesetipp: Stiwa setzt bei Produktionsplanung auf KI-basiertes APS-System von Inform

Prädiktive Instandhaltung (PdM) zielt darauf ab, Wartungszeitpunkte in Produktionsumgebungen präzise vorherzusagen. Die Wartungszyklen umfassen sowohl die produktive Zeit der Maschinen als auch die Stillstandzeiten, die durch Inaktivität und tatsächliche Wartungsdauer entstehen. Das Besondere an PdM ist die Anwendung prädiktiver Modelle, die auf Basis aktueller Beobachtungen die verbleibende Restnutzungsdauer (Remaining Useful Lifetime, RUL) der Maschine vorhersagen. In Prozessen, die hohe Positionierungsgenauigkeit fordern (z. B. Laserschweißroboter), wird die Wartung oft vorsorglich und somit früher als notwendig durchgeführt, was jedoch die Verfügbarkeit von „Ablaufdaten“ für präzise Vorhersagen einschränkt.

Idealerweise arbeiten prädiktive Instandhalter mit umfangreichen Datensätzen, die eine Vielzahl an Messwerten und klar zuordenbaren Fehlfunktionen umfassen. So lässt sich das erstmalige Auftreten von Anomalien präzise vorhersagen. Unter diesen Bedingungen kann der Health Indicator als Feature genutzt und mit überwachten Lernverfahren für die Vorhersage trainiert werden.