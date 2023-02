Verspricht man sich zu viel von dieser Technologie oder kann das wirklich in so kurzer Zeit in die Unabhängigkeit von fossilen Energien aus Russland und anderen problematischen Staaten führen?

Katharina Kocher: Der REPowerEU-Plan kann dazu beitragen, Europa deutlich unabhängiger von fossilen Brennstoffen zu machen. Elektrolysetechnologien zur Produktion von grünem Wasserstoff sind aus technischer Sicht gut etablierte, effiziente Verfahren. Kurzfristig wird Wasserstoff in erster Linie bei sehr energieintensiven industriellen Prozessen, in der Chemieindustrie und im Schwerlastverkehr zum Einsatz kommen. Langfristig kann Wasserstoff über Power-to-Gas und das Gasnetz als ausreichend verfügbarer Langzeit-Speicher für Stromüberschüsse eine wichtige Rolle spielen. Angesichts begrenzter Potenziale für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen wird Österreich dennoch klimaneutralen Wasserstoff importieren müssen. Ich bin davon überzeugt, dass gerade am Beginn eines solchen Transformationsprozesses auch eigene Erzeugungsanlagen in Österreich notwendig sind. Trotz eines gewissen Hypes um Wasserstoff ist dieser Energieträger nicht alleiniges Wundermittel. Das Energiesystem der Zukunft wird ein Mix aus unterschiedlichen alternativen Technologien sein.

Es gibt einige Industrieprozesse, die sich nicht oder nur schwierig elektrifizieren lassen, zum Zukunftstechnologie Beispiel die Stahlerzeugung oder die Ammoniakproduktion. Aktuell wird dafür meist Kohle oder Erdgas genutzt. Wie schätzen Sie derzeit die Nachfrage und das Potenzial in der Industrie ein?



Kocher: In der Industrie ist Wasserstoff keine Neuheit und wird seit Jahrhunderten als Grundstoff verwendet. Bekannteste Beispiele sind wohl das Haber- Bosch-Verfahren oder der Einsatz in Raffinerien zur Herstellung von Diesel und Benzin. Auch in der Stahlerzeugung und bei der Produktion von Ammoniak wird Wasserstoff als Grundstoff eingesetzt. Wir alle nutzen im täglichen Leben Produkte – wie etwa Handys und Tablets –, die mit Einsatz von Wasserstoff erzeugt wurden. Wasserstoff fungiert als ein Bindeglied zwischen der stofflichen und der elektrischen Welt. Wird Wasserstoff aus erneuerbaren Stromquellen nicht direkt in industriellen Prozessen verarbeitet, kann er gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt wieder in Energie umgewandelt werden.