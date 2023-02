Sie haben verschiedene Datenräume definiert, in denen die Kooperationen stattfinden sollen. Im Bereich des Klimawandels streben Sie einen digitalen Klimazwilling an. Was können Sie uns dazu erzählen?

Sarah Stryeck: Hier denken wir beispielsweise an einen digitalen Klimazwilling einer Stadt. Man kann Daten von Klimamodellen, Sensornetzwerken, Gebäude- und Verkehrssystemen nutzen, um ein Stadtklima darzustellen. Zusätzlich können von Menschen verursachte Wärmeemissionen in hoher Auflösung dargestellt werden. Dadurch werden Modelle verknüpft, was die Simulation von Szenarien für einzelne Gebäude, Stadtteile, und sogar einer ganzen Stadt ermöglicht. Dadurch können Auswirkungen neuer Technologien auf das lokale Klima, die Luftqualität und die Gesundheit beschrieben werden.

Konkret soll mit Ihrer Unterstützung ein Netzwerk entstehen – wer soll da miteinander vernetzt werden und gibt es schon erste Mitglieder bzw. Use cases?

Sarah Stryeck: Es sollen unterschiedlichste Stakeholder aus den Bereichen Energiewende, Mobilitätswende, Klimawandel und Climate Change & Risk Mitigation vernetzt werden. Dazu zählen unterschiedlichste Unternehmen, aber auch öffentliche Einrichtungen und Forschungszentren. In unserem Green Data Hub gibt es schon eine große Anzahl an Interessenten. Vor allem im Bereich Energie gibt es bereits reges Interesse und Use Cases, die zur effizienteren Energienutzung beitragen werden.