Als Schlachtfeld bezeichnet die EU-Handelskammer Chinas Vormarsch im Bereich der technischen Normen. Es sei klar, dass der „China Standards 2035“-Plan ein Wettlauf um wirtschaftliche Dominanz geworden sei. Worin unterscheidet sich die Normungsstrategie Chinas von der des dominanten Westens?



Karl Grün: Standardisierung ist angewandte Wirtschaftspolitik, das haben die Chinesen sehr klar erkannt. Sie haben sich auch von anderen Ländern Anleihen genommen. Wir werden nicht müde zu betonen, dass die Standardisierung ein taugliches Instrument ist, um Wirtschaftspolitik ins Leben zu bringen. Die europäische Standardisierung hat dazu beigetragen, den europäischen Binnenmarkt zu vertiefen. Nicht umsonst werden Standards manchmal als das „Geheimnis des europäischen Binnenmarkts“ bezeichnet. Es geht u. a. darum, dass europäische Standards genutzt werden, um den freien Warenverkehr zwischen den EU-Mitgliedsstaaten und darüber hinaus (Anm.: ETFA-Länder Island, Liechtenstein, Norwegen und Schweiz) zu fördern. Deshalb sollten diese Länder auch unterstützt werden, gemeinsame Standards zu beschließen und weniger nationale Lösungen. Bei uns ist das schon länger der Fall: In Österreich gibt es im Gesamtnormenwerk nur noch sieben Prozent, die rein österreichischen Ursprungs sind.



China hat in puncto Standardisierung eine ganz klare Strategie. Sie setzen zunehmend auf die Einflussnahme, Teilnahme und Übernahme von Führung bei der Entwicklung von internationalen Standards im Rahmen der ISO, aber auch bei der ITU im Bereich der Telekommunikation. Das ist legitim. Andere Länder und Regionen machen dasselbe, wie das am Beispiel der neuen europäischen Normungsstrategie zu sehen ist. Die USA verfolgen eine ähnliche Strategie. Insofern kann man China hier nichts vorwerfen.



Was China unterscheidet, ist die sogenannte „One Belt, One Road“-Initiative, die genutzt wird, die eigenen Vorstellungen voranzutreiben. Die neue Seidenstraße erstreckt sich ja bis in einige europäische Länder. Und entlang dieser Seidenstraße werden Absichtserklärungen abgeschlossen, wo sinngemäß steht, dass wenn ein Land keine eigenen Standards hat, das Land in Erwägung ziehen soll, chinesische Standards anzuwenden. Das hat einen klaren Grund: Wenn Güter oder Dienstleistungen von China exportiert werden, sollen dieselben technischen Voraussetzungen für die chinesischen Exporteure vorzufinden sein. Es geht also um eine Brückenfunktion für China in den Rest der Welt. Das ist legitim und es ist zu begrüßen, dass sich China nicht abschottet und sich innerhalb des offenen und transparenten Systems der internationalen Normen einbringt.



Bei dem Projekt der neuen Seidenstraße handelt es sich vor allem um afrikanische Länder, die im Interesse Chinas stehen, aber auch südosteuropäische Länder, wie zum Beispiel Serbien. Das konnte man ja auch im Zuge der Pandemie beobachten, dass China hier sehr stark unterstützt hat. Können Sie konkrete Beispiele nennen?



Grün: Impfstoffe sind einem anderen System unterworfen als den internationalen Standards, da geht es um Arzneimittelzulassungen. Grundlegend geht es um Produkte aus dem klassischen Industriebereich, um Maschinen und Baustoffe – das sind die Kernthemen. In den Innovationsbereichen wie Blockchain oder Gesichtserkennung wird hier seitens Chinas sehr viel getan. Etliche Themen werden von China sukzessive in die internationale Standardisierung eingebracht – gerade im Maschinenanlagenbau. Wir reden hier über Standards im Produkt- und Dienstleistungsbereich, nicht über die Bereiche von Arbeitnehmer- oder Umweltschutz, die unterliegen anderen Regulierungssystemen.



Sie sagen, es sei legitim, wenn sich China auf offene und transparente Weise einbringt. Wie kann man sich die Entscheidungswege der Standardisierungsinstitutionen vorstellen – ist das ähnlich wie bei der UNO, wo im Sicherheitsrat die großen Nationen ein Vetorecht haben?



Grün: Bei der internationalen Standardisierung ist es so, dass China zum Beispiel einen Antrag auf Entwicklung von Standards im Bereich von Lithium stellt – das ist ja ein sehr kritischer Rohstoff, der in der Halbleiterproduktion eingesetzt wird. Ein solcher Antrag wird den nationalen Mitgliedern der ISO vorgelegt, derzeit die Normungsinstitute von 165 Ländern. Diese Länder haben das Recht, über den Antrag abzustimmen. Natürlich wird das Thema im Vorfeld mit den Stakeholdern diskutiert. Dabei wird analysiert, ob der Vorschlag eine globale Relevanz hat oder nicht.



Das klingt an sich sehr offen und transparent, es ist aber so, dass wenn ein Land in einem Bereich die Führung übernommen hat, es damit ganz andere Steuerungsmechanismen hat. Man kann also durchaus die Richtung vorgeben. Das hat China als ein strategisches Instrument seiner Wirtschaftspolitik erkannt und setzt das sehr gezielt ein. Das passiert dann mit den entsprechenden Personalressourcen und dadurch werden die anderen Länder unter Zugzwang gestellt.



Hinsichtlich der Abstimmungen: Es gibt qualifizierte Mehrheiten, die es zu erreichen gilt. 75 Prozent der Länder, die mitgestalten, müssen für die Annahme eines Standards stimmen. Was man auch sieht, ist, dass von einzelnen Ländern Lobbying betrieben wird. Für Europa – und das wird durch die neue europäische Normungsstrategie unterstrichen – ist wichtig, dass sich alle Mitgliedsstaaten dessen bewusst sind, was die Bedürfnisse der europäischen Wirtschaft sind. Natürlich wird einzeln abgestimmt, im Hintergrund stehen aber immer die Interessen Europas.