Der Produktspezialist für Automatisierungsprojekte Helmholz ergänzt fortan das Lieferprogramm des Distributors RS – ein Anbieter von Produkt- und Servicelösungen für Industriekunden. Nach der guten Entwicklung des Absatzes über die eigenen Vertriebswege möchte Helmholz nun die zusätzlichen Möglichkeiten nutzen, die RS nicht zuletzt auch online bieten kann.

RS bietet Helmholz Zugang auf Zielgruppen im Bereich der Entwicklung, Automatisierung und Instandhaltung. "Als Spezialist für kleine und mittlere Mengen verfügt der Distributor über eine besondere Expertise in der regelmäßigen Adressierung der Kunden und ihrer speziellen Bedarfe wie auch in der logistischen Effizienz. Hinzu kommt die Ansprache durch Lösungen beispielsweise zur Prozesskostenoptimierung, die speziell auf dieses Segment zugeschnitten sind", heißt es diesbezüglich in einer Aussendung von RS.

