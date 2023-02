„Über unser Kundenportal erhalten Nutzer heute schon Zugriff auf alle relevanten Maschineninformationen, Ersatzteilbestellungen und Serviceaktivitäten rund um eine Maschine“, erklärt Gerd Bart, Geschäftsführer der Transaction-Network GmbH & Co. KG. „Durch die Zusammenarbeit mit gds und die Anbindung von easybrowse wird es nun möglich, dem Nutzer der Plattform nicht nur PDF-Dokumente zu einzelnen Maschinen, sondern kontextbezogen die richtigen Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort bereitzustellen."

Die Plattform von Transaction-Network wird dem Maschinen- und Anlagenbauer als Software-as-a-Service-Lösung zur Verfügung gestellt. Ziel der Partnerschaft und damit der Anbindung von easybrowse an Transaction-Network ist es, den Nutzern die für die Situation relevanten Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort bereitzustellen. So werden dem Servicetechniker an der Maschine nur die Informationen angezeigt, die er für exakt den aktuellen Servicefall benötigt. Und er kann gemäß der vorliegenden Beschreibung das zu ersetzende Teil ausbauen und mit nur wenigen Klicks das richtige neue bestellen.