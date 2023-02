„Die Beschlüsse des EU-Gipfels sind ein starkes Zeichen für die Geschlossenheit Europas“, erklärt ZVEI-Präsident Dr. Gunther Kegel. Aus dem völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine seien die richtigen Schlüsse gezogen worden. „Die überragende Bedeutung der EU für die Sicherung von Frieden, Freiheit und Demokratie in Europa zeigt sich für die Mitgliedsstaaten gerade in dieser schweren Zeit“, so Dr. Kegel weiter. Allerdings müsse Europa auch der Ukraine entschlossen beistehen, aktuell mit finanzieller und humanitärer Hilfe sowie perspektivisch mit einer Wiederaufbauhilfe.

Eine weitere Herausforderung für die EU: Europa muss Energiesouveräner handeln können. „Der Krieg führt uns drastisch vor Augen, dass wir nochmals mehr unsere ökonomische Resilienz stärken und unabhängiger werden müssen von Gas-, Öl- und Kohleimporten“, sagt Dr. Kegel. Hierzu müsse der Green Deal schneller realisiert und die Elektrifizierung des Energiesystems auf Basis erneuerbarer Energien und gleichzeitiger Digitalisierung noch konsequenter vorangetrieben werden.

Auf diese Weise könnten erhebliche Einsparmaßnahmen in allen Sektoren erzielt werden, besonders hohe im Gebäudesektor. „Im Gebäude kann der Energieverbrauch nahezu halbiert werden“, so Dr. Kegel. „Die hierfür notwendigen Technologien sind längst vorhanden und müssen viel stärker zum Einsatz kommen.“ Voraussetzung sei, dass tatsächlich die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen und die Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt werden, wie es der EU-Gipfel vorsieht. „Den Beschlüssen müssen Taten folgen. Dann ist Versorgungssicherheit auch jenseits von fossilen Energieträgern und die angestrebte Klimaneutralität machbar.“