Die Kontakte unter allen Einsatzbedingungen vor Berührung, Staub und Feuchtigkeit dauerhaft zu schützen ist eine herausfordernde Aufgabe für jeden Anbieter von elektromechanischer Verbindungstechnik. Im Allgemeinen erreichen die Produkte ihre spezifizierte Schutzart ausschließlich im gesteckten Zustand. Sind sie nicht verbunden, kommen etwa Schutzklappen oder -deckel als marktübliche Maßnahmen zum Einsatz. Für die Anwender bedeutet das jedoch in vielen Fällen Einschränkungen in der Handhabung oder – unter Design-Aspekten – eine optische Beeinträchtigung.



Die NCC-Technik, eine konstruktive Besonderheit der Serie 670 von Binder, umgeht diese Nachteile: Eine gefederte Kunststoffabdeckung innerhalb des Steckverbindergehäuses schützt die Kontakte vor dem Eindringen von Fremdkörpern, Staub und Spritzwasser. Außerdem sorgt sie dafür, dass die Kontakte berührungssicher eingeschlossen und gegen mechanische Einwirkungen von außen geschützt sind. Im Vergleich zu herkömmlichen Wettbewerbsprodukten ermöglichen die Stecker und Flanschdosen der Serie 670 besonders robuste, kompakte und kostensparende Verbindungslösungen in harscher, anspruchsvoller Einsatzumgebung.