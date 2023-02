Einige Varianten der COM Express Type 10 Modulfamilie MSC C10M-EL sind für den erweiterten Temperaturbereich von -40 bis +85 °C spezifiziert und für den zuverlässigen 24/7 Dauerbetrieb ausgelegt. Damit sind die robusten Baugruppen auch für den harten Einsatz in rauen Industrieumgebungen oder im Außenbereich bestens geeignet. Typische Einsatzgebiete sind IoT basierende Systeme, Kommunikationsprodukte, mobile Medizingeräte, dezentrale Steuerungen und Outdoor POS Terminals.

Speziell für industrielle Anwendungen mit hohen Echtzeitanforderungen unterstützen die MSC C10M-EL Standardmodule Time-Sensitive Networking (TSN) und Intel® Time Coordinated Computing (TCC). Der etablierte COM Express Standard bietet eine skalierbare Performance und eine Migration hin zu zukünftigen Technologieverbesserungen. Avnet Embedded sorgt durch die angebotene Langzeitverfügbarkeit der MSC C10M-EL Mini Module für die Sicherstellung der von Kunden getätigten Systeminvestitionen. Der Embedded Spezialist entwickelt alle Modulfamilien in den unternehmenseigenen Technology Campusse und fertigt die Produkte in hochautomatisierten Fertigungsstätten im eigenen Hause.

Avnet Embedded stellt die Intel Atom x6000E Series Prozessortechnologie auf Modulfamilien in allen vier gängigen Standards COM Express™ Type 6 und Type 10, SMARC™ und Qseven™ zur Verfügung und kann damit für alle Anwendungen das passende Produkt anbieten. Zu den unterschiedlichen Standardmodulfamilien sind auch die passenden Design Tools erhältlich.