Lütze bietet im Bereich intelligente Stromüberwachungen ein breites Portfolio und mit der neuen LOCC-Box-M (Mini), die kleinste und kompakteste Lastüberwachung am Markt.



Mit der der neu entwickelten Miniaturversion ist eine selektive Anpassung der Last anhand 5 patentierter, analoger Auslösekennlinien von „flink“ - zum Beispiel für Sensoren - bis „superträge“ für Motoren und Lüfter möglich. Die LOCC-Box-M ist damit der ideale Ersatz für Leitungsschutzschalter in einem vorhandenen Aufbau.



Der benötigte Strombereich kann in 1 A-Schritten innerhalb einer Bandbreite von 1 bis 8 A individuell eingestellt werden. Die bis zu 40 möglichen Einstellungsvarianten können über eine Plombierung fixiert werden. Die LOCC-Box-M kann im Plug-And-Play-Modus ohne Zusatzmodule also Stand-Alone eingesetzt werden. Mit einer Einbautiefe von nur 86 mm, einer Einbauhöhe von 92 mm und der Baubreite von 8,1 mm eignet sich die LOCC-Box-M neben dem klassischen Einbau in Schaltränken auch besonders für den Einbau in kleineren Schaltkästen.



Über die LED-Statusanzeige werden mittels grüner und roter Signalisierung Betriebszustände und Fehler im Lastkreis angezeigt. Mit mehreren LOCC-Box-M Modulen ist ein variabler und einfacher Gruppenaufbau für Sammelstörmeldungen möglich.



Über Brückungskämme erfolgt das Durchschleifen von Statusausgang, Ferneingang und Versorgung, wobei der Statusausgang und Ferneingang direkt an einen digitalen Eingang bzw. Ausgang angeschlossen werden können. Der Direktanschluss an die Last mit + und - reduziert die Verkabelung und zusätzliche Klemmen und ermöglicht so Kosten und Verdrahtungszeit einzusparen. Ein Branchenunabhängiger Einsatz in einer IP20 Umgebung ist somit garantiert.