Durch die Übernahme will Seco seine Präsenz im DACH-Raum stärken und sein Angebot an IoT-, AI- und Edge-Lösungen in diesem Markt weiter ausbauen. Eine zentrale Rolle wird dabei die IoT-AI-SasS-Lösung namens Clea spielen, die Kunden ermöglichen soll, aufschlussreiche Daten von ihren On-Field-Geräten in Echtzeit zu sammeln. "Die Übernahme der Garz & Fricke Group ist ein wichtiger Schritt in Seco’s Wachstumsprojekt. Es ist eine einzigartige Gelegenheit, im Einklang mit der Strategie, die wir zu Beginn des Jahres während des IPO-Prozesses vorgestellt haben, einen Mehrwert für unsere Kunden und Aktionäre zu schaffen. Wir sehen die Akquisition der Garz & Fricke Group als einen wichtigen Meilenstein, um unsere europäische und globale Führungsposition zu stärken“, sagt Massimo Mauri, CEO von Seco. „Außerdem wollen wir so unseren strategischen Zugang zu einem Schlüsselmarkt wie Deutschland festigen und die Einführung von Clea in einer noch größeren Kundenbasis weiter beschleunigen. Zudem wollen wir unser Produktportfolio um Schlüsselkompetenzen und -technologien erweitern. Ziel ist es, unseren Kunden weiterhin höchste Qualitäts- und Servicestandards zu bieten. Schließlich freuen wir uns darauf, das Management-Team und alle Mitarbeiter der Garz & Fricke-Gruppe in unserer Organisation willkommen zu heißen und sie zu einem integralen Bestandteil unseres zukünftigen Wachstums zu machen", so Mauri weiter.