Dank dem hochwertigen Technologie- und Produktportfolio sowie dem herstellerzertifizierten Fachwissen der Experten von Rutronik ergeben sich neue Synergien. So sind Lösungen aus einer Hand verfügbar, die noch individueller auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind. „Es muss immer darum gehen, im Sinne der Kunden zu handeln. Mit der Erweiterung der Franchise gelingt uns genau das, denn die Vorteile sind deutlich erkennbar. Wir komplettieren das hochwertige, innovative Technologie- und Produktportfolio von ams OSRAM und verbinden dies mit unserem spezifischen Fachwissen und unseren Services. Dadurch gelingt es uns, die beste Lösung für die jeweilige Applikation anzubieten. So entsteht ein größtmöglicher Kundennutzen. Daher sind wir uns sicher, dass wir durch die Erweiterung der Franchisevereinbarung gemeinsam in eine noch erfolgreichere Zukunft gehen“, erläutert Markus Krieg, Chief Marketing Officer von Rutronik.