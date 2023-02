Insbesondere die von neuesten Technologien abhängigen Märkte sowie deren Zulieferindustrien investierten umfangreich. Das trieb die Geschäftsentwicklung in der Division Messtechnik.



Von V2X bis 5G: Für anspruchsvolle Automotive-Anwendungen wie die Kommunikation des Fahrzeugs mit seiner Umgebung oder den neuesten Mobilfunkstandard im Bereich Mobilität hat Rohde & Schwarz ebenfalls Lösungen entwickelt. Mit innovativen Radar-Messgeräten und -systemen konnte der Konzern seine Position in diesem Bereich weiter ausbauen. Beispielsweise realisierte das Unternehmen eine Testlösung, welche Automobilherstellern, Zulieferern und Testhäusern realistische Fahrszenarien kosteneffizient von der Straße ins Labor bringt. Der weltweite Ausbau der 5G-Mobilfunknetze wurde fortgesetzt und generierte eine hohe Nachfrage, vor allem für den Test von Endgeräten im Frequenzbereich bis 7 GHz.



Mit seinen Oszilloskopen hat sich Rohde & Schwarz mittlerweile als etablierter Anbieter im Markt positioniert. Seit seinem Markteintritt vor über 10 Jahren brachte der Technologiekonzern kontinuierlich neue Geräte, die vom Kunden her gedacht und entwickelt sind. Die Messtechnik-Nachfrage der Komponentenhersteller spiegelte die anhaltend hohen Investitionen nahezu aller Branchen in Digitalisierung und Vernetzung wider. Um sich im Bereich Quantencomputing mit seiner Messtechnik zu positionieren, hat der High-Tech-Konzern die Akquise des führenden Schweizer Messtechnikherstellers Zurich Instruments AG zum 01. Juli 2021 erfolgreich abgeschlossen.



Globale Nähe zum Kunden sichert Technologiepartnerschaft im Projektgeschäft



Pandemie-bedingte Restriktionen im Projektgeschäft wie etwaige Reiseeinschränkungen konnte Rohde & Schwarz durch seine starke lokale Präsenz kompensieren. In Deutschland gelang es, im Marktsegment Secure Communications die Position als „National Champion“ zu bestätigen. Mit seinen plattformübergreifenden Systemen wie Certium, Soveron oder Navics leistete Rohde & Schwarz einen Beitrag zur digitalen Souveränität seiner Kunden im Bereich sicherheitskritischer Anwendungen.



Der weltweite Aufbau von 5G-Netzen erfordert weiter technische Anpassungen der Monitoring-Systeme für die Netzüberwachung. Das treibt die Nachfrage nach entsprechenden Lösungen im Marktsegment Mobile Network Testing (MNT). Große Netzbetreiber und Infrastrukturanbieter auf der ganzen Welt seien beispielsweise von der R&S-Testperformance überzeugt, für die eine optimale Quality of Experience (QoE) und Quality of Service (QoS) eine entscheidende Rolle spielt. Ein 5G-Campusnetz im eigenen Werk ermöglichte es Rohde & Schwarz zudem, die Implementierung in realen Industrie 4.0-Anwendungsfällen zu optimieren.