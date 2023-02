Elektronikkomponenten : Nord expandiert weiter in Niedersachsen

Der weiterhin steigende Bedarf an Elektronikkomponenten macht eine Erweiterung des Standortes von Nord Electronic Drivesystems im niedersächsischen Aurich notwendig. Dadurch will Nord die Produktionskapazitäten seines Tochterunternehmens in der finalen Ausbaustufe auf das Dreifache steigern.