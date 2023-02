In ihrem Beitrag gab Herlitschka einen Einblick in die Bedeutung von Innovationen für den Chiphersteller und nannte als Beispiele etwa die vollautomatisierte Produktion in der neuen Chipfabrik in Villach, innovative neue Materialien oder die Verwendung von vor Ort produziertem grünem Wasserstoff als Kraftstoff für öffentliche Verkehrsmittel. Auch Michael Wiesmüller vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie stellte innovative Technologien zur Bewältigung der ökologischen und digitalen Transformation vor. Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft spannten im Anschluss einen weiten thematischen Bogen: Ob moderne kollaborative Robotersysteme, Cyber-Security, Active Assisted Living, die Herausforderungen einer dezentralen Energieversorgung oder auch die moderne Blitzortung: Die Vorträge zeigten durchwegs die starke Innovationskraft der Branche der Elektrotechnik und Informationstechnik.