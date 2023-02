Es handelt sich dabei um eine Edge-KI GPU-Computing-Plattform mit Intel® C246 Chipsatz, die eine NVIDIA® RTX A6000 oder RTX A4500 Ampere Grafikkarte und eine Intel® Xeon® E oder eine 8th/9th Gen Core™ CPU unterstützt. Das industrietaugliche Hardware-System ist mit seiner hohen GPU-Rechenleistung besonders auf Langlebigkeit ausgelegt. Das Gerät eröffnet neue Möglichkeiten in KI-Anwendungen wie zum Beispiel im autonomen Fahren, der Sichtprüfung und der intelligenten Videoanalyse.

Mit seinem patentierten Aufbau kann der Nuvo-8108GC-QD, durch die besondere Wärmeableitung, seine Rechenleistung für die neuesten NVIDIA® RTX A6000/A4500 Grafikkarten optimieren. Das neue thermische Design stellt sicher, dass die Warmluft über einen versiegelten Tunnel abzieht und Kaltluft von außen nachzieht. Das System ist als Edge-KI-Plattform für ungedrosselte Rechenleistung konzipiert und eignet sich für komplexe Workloads in der KI-Entwicklung und für das Training von Algorithmen. Der Nuvo-8108GC-QD kombiniert Stabilität, Zuverlässigkeit und Inferenzleistung, und eignet sich damit für die Transformation von Massendaten in Modelle, die Erkenntnisse beispielsweise zum Kundenverhalten ermöglichen. Zusätzlich lassen sich mit den Systemen Produkte der nächsten Generation durch Engineering-Simulationen in Echtzeit für die Evaluierung von Konstruktionen sowie für KI-gestützte Produktdesigntools schneller auf den Markt bringen.

Außerdem verfügt der Nuvo-8108GC-QD mit einem Gleichstromeingang über einen großen Spannungsbereich und ist mit einer integrierten Zündsteuerung, patentierten Dämpfungsklammer und einem Schraubsicherungsmechanismus ausgestattet. Eine dedizierte GPU-Halteklammer, mit der die Grafikkarte im Gehäuse gesichert wird, sorgt für einen reibungslosen Bordbetrieb auch in Umgebungen, in denen die Hardware intensiven Stoß- und Vibrationen bis zu 3 Grms ausgesetzt ist. Die zusätzlichen x16 PCIe- (8-Lanes) und x8-PCIe-Steckplätze (4-Lanes) ermöglichen Entwicklern auch die Nutzung von Hochleistungs- oder bandbreitenintensiven Erweiterungskarten, mit denen neue Funktionalitäten bereitgestellt und verschiedene Anwendungsbereiche erschlossen werden können.

„Als eine der ersten Edge-KI-GPU-Plattformen, die für die NVIDIA® RTX A6000/A4500 konzipiert sind, ermöglicht der Nuvo-8108GC-QD gleichzeitig bestmögliche Kompatibilität und maximale Leistung. Um die Langlebigkeit des Produkts zu gewährleisten, stellt unser Team, in Zusammenarbeit mit Neousys Technology, für unsere Kunden ein umfassendes Produktportfolio zusammen, das diese bei der Integration verschiedener Technologien unterstützt und gleichzeitig die neueste KI-Infrastruktur für sie nutzbar macht“, erklärt Gabor Paxian, Senior Account Manager für Embedded- und Edge-KI-Hardware bei BRESSNER Technology.