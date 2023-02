Bis zum 1. Juli 2022 können nun Beiträge für den Wettbewerb eingereicht werden. Der Gewinner des Hauptpreises erhält neben weltweiter Anerkennung eine Prämie in Höhe von 25.000 USD für ein innovatives Produkt mit gesellschaftlichem und wirtschaftlichem Nutzen. Bei den vergangenen Wettbewerben wurden über 15.000 Design-Ideen von Ingenieuren, Unternehmern und Studenten aus über 100 Ländern eingereicht.

„Mouser hat von Anfang an Ingenieuren, Innovatoren und Studenten unter die Arme gegriffen“, sagt Kevin Hess, Senior Vice President of Marketing von Mouser Electronics. „Wir sind stolz auf unsere langjährige Unterstützung des Create the Future Design Contest und der vielen daraus hervorgegangenen Innovationen.“

Der Create the Future Design Contest lenkt die Aufmerksamkeit auf Produktkonstruktionen, die der Menschheit zugutekommen, die Gesundheitsversorgung verbessern oder für Nachhaltigkeit sorgen. Zu den Siegern in der Vergangenheit zählen selbstzerstörende Kunststoffe, ein autarkes Gerät für den Transport von Organen und Körperteilen und ein günstiges Schnellanalysegerät zur Vorbeugung gegen durch Nahrung verursachte Erkrankungen.